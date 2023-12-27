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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Роспотребнадзор заявил о более низком уровне заболеваемости ОРВИ, чем в сентябре

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В России отмечается вторая волна заболеваемости респираторными инфекциями, однако она ниже, чем та, которая регистрировалась в сентябре этого года; в структуре заболеваемости на COVID-19 приходится 30% заболевших, на грипп - 10%, сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Общее количество заболевающих в неделю - это на самом деле значимые цифры. Мы наблюдаем вторую волну. Первая волна была самая высокая, она была в середине сентября, когда люди вернулись, и общее количество обратившихся достигало 1,3 миллиона в неделю. Сейчас у нас чуть меньше уровень пока, пока и заболеваемость демонстрирует это", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Она уточнила, что в структуре циркулирующих вирусов, у 30% заболевших выявляется коронавирус, еще у 30% - риновирус. "У нас небольшое количество истинного гриппа, пока там до 10% и другие вирусы - это и парагрипп, и иные респираторные вирусы, аденовирус, которых достаточно много", - добавила Попова.

Говоря о коронавирусе, она отметила, что в России вторую неделю отмечается снижение заболеваемости после двух месяцев "не стремительного" подъема. "Мы снижаемся по ковиду на сегодняшний день, и все мы понимаем, у каждого есть друзья и знакомые, что сегодня ковид совсем не так часто встречается, как, например, год назад", - добавила глава Роспотребнадзора.

В целом, по словам Поповой, ситуация с заболеваемостью в РФ контролируемая.

"Но, если мы хотим пережить Новый год и прийти к Новому году в здравии, все-таки нужно средствами индивидуальной защиты пользоваться - такими как маски, ничего тут необыкновенного и страшного нет. Перчатки не нужно носить, но руки надо держать чистыми постоянно и гаджеты свои чистыми", - сказала Попова.

Роспотребнадзор Анна Попова
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