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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

ЦИК РФ зарегистрировал уполномоченных представителей Николая Харитонова

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком России принял решение о регистрации уполномоченных представителей партии КПРФ, а также зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от партии Николая Харитонова.

Ему также дали разрешение на открытие специального избирательного счета. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в пятницу.

Количество зарегистрированных уполномоченных представителей КПРФ составило шесть человек. Число зарегистрированных уполномоченных представителей Харитонова по финансовым вопросам также составило шесть человек.

23 декабря съезд КПРФ проголосовал за выдвижение Харитонова кандидатом в президенты на предстоящих выборах. 27 декабря в ЦИК сообщили "Интерфаксу", что Харитонов подал документы в Центризбирком России.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК РФ КПРФ Николай Харитонов
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