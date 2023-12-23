Съезд КПРФ поддержал выдвижение Харитонова кандидатом в президенты РФ

Николай Харитонов на XVIII съезде партии КПРФ в Подмосковье Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Съезд КПРФ в субботу проголосовал за выдвижение кандидатом в президенты Николая Харитонова на выборах 2024 года, сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК Александр Ющенко.

"Кандидатура Харитонова в ходе тайного голосования поддержана подавляющим большинством участников съезда", - сказал Ющенко.

Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил на съезде, что возглавит штаб кандидата в президенты.

Харитонов рассчитывает не меньше, чем на второе место в ходе выборов. "Сколько бы ни участвовали представители нашей партии и на парламентских, и в президентских выборах - занимали как минимум второе место", - сказал Харитонов журналистам в субботу, отвечая на вопрос о его ожиданиях от участия в выборах.

По его словам, в партии сейчас великолепное сочетание опыта, мудрости и молодости. "Сейчас самое главное - консолидация населения", - считает политик. По его мнению, "кто бы не выиграл президентскую гонку, необходимо учитывать все программы кандидатов".

Ранее первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил журналистам, что все партийные организации единогласно поддержали кандидатуру Харитонова. "Спланирована большая программа поездок по регионам нашей страны, кандидата в президенты, нашей команды", - сказал Афонин.

Харитонов - депутат Госдумы с 1993 года, возглавляет комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики. Кандидат экономических наук. Участвовал в президентских выборах 2004 года и набрал 13,7% голосов.