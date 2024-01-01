Слуцкий и Даванков подали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков подали документы в Центризбирком для регистрации кандидатами в президенты России, сообщили "Интерфаксу" в ЦИК.

ЦИК 28 декабря 2023 года зарегистрировал уполномоченных представителей партий ЛДПР и "Новые люди" на выборах президента, уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов от партий Слуцкого и Даванкова, и дал разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов.

Слуцкий был выдвинут на выборы на съезде ЛДПР 19 декабря, Даванков - на съезде "Новых людей" 24 декабря.