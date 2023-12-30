Власти объяснили громкие звуки над Белгородом работой российских военных

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил звуки, которые слышат жители Белгорода.

"В Белгороде громко - работают Вооруженные силы Российской Федерации на ту сторону", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших выросло до 14, еще 108 человек пострадали. По данным уполномоченного по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова сообщила, что среди погибших двое детей. Всего ранены 17 детей, из них четверо находятся в реанимации.