Число детей, погибших в результате обстрела в Белгороде, выросло до трех

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате обстрела Белгорода со стороны Украины погибли трое детей, ранены 15, из них пятеро в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжелом состоянии", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Львова-Белова сообщала, что погибли двое детей, а в реанимации находятся четверо.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела выросло до 14, еще 108 человек пострадали.