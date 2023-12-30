Число детей, погибших в результате обстрела в Белгороде, выросло до трех
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате обстрела Белгорода со стороны Украины погибли трое детей, ранены 15, из них пятеро в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.
"Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжелом состоянии", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.
Она уточнила, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Ранее Львова-Белова сообщала, что погибли двое детей, а в реанимации находятся четверо.
Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела выросло до 14, еще 108 человек пострадали.