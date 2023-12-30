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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Число детей, погибших в результате обстрела в Белгороде, выросло до трех

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В результате обстрела Белгорода со стороны Украины погибли трое детей, ранены 15, из них пятеро в тяжелом состоянии, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжелом состоянии", - написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Львова-Белова сообщала, что погибли двое детей, а в реанимации находятся четверо.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела выросло до 14, еще 108 человек пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород МЧС РФ Мария Львова-Белова
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