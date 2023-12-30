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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Число погибших в Белгороде увеличилось до 18, пострадали 111 человек

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Количество погибших при обстреле Белгорода украинской стороной выросло до 18 человек, еще 111 человек получили ранения, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу.

"В результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода количество погибших увеличилось до 18, пострадали 111 человек", - говорится в сообщении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела достигло 14-ти, еще 108 человек пострадали.

МЧС РФ Белгород
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