Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 20 человек
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в результате обстрела центра Белгорода украинской стороной увеличилось до 20-ти человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.
"Количество погибших увеличилось до 20 человек", - говорится в сообщении.
Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что число погибших в результате обстрела достигло 18-ти, еще 111 человек пострадали.