Полпред президента РФ в Центральном федеральном округе прибыл в Белгород

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что по поручению президента России Владимира Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Белгород прибыл полпред в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Губернатор сообщил об оперативном совещании с силовым блоком по текущей обстановке в регионе и о сделанном Щеголеву докладе.

"Провели оперативное совещание с силовым блоком. Доложили Игорю Олеговичу о текущей обстановке в регионе. Вместе прошли по точкам прилетов вражеских снарядов. Пообщались с жителями, а также сотрудниками "Белгороблагоустройства", волонтерами и бойцами терробороны, которые занимаются устранением последствий массированного обстрела", - говорится в сообщении губернатора Гладкова.