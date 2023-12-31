Число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород возросло до 24 человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа жертв в результате украинской атаки по Белгороду до 24 человек.

"В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ, по состоянию на 8:30, погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее Гладков сообщал о 22 погибших при обстреле, в том числе трех детях.

Он отметил, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. Как сообщили в МИД РФ, Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом вооруженных сил Украины по Белгороду.