Путин заявил, что нет силы, способной разобщить россиян и остановить развитие РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В мире нет силы, которая могла бы разобщить россиян и остановить развитие России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие", - сказал он в новогоднем обращении к россиянам.

Глава государства отметил, что многонациональный народ России - "одна страна, одна большая семья".

"Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее. Мы - вместе, и это самый надежный залог будущего России", - заявил Путин.