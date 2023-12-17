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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Путин планирует встретить Новый год в кругу близких и с бокалом шампанского

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует встречать Новый год традиционно - в кругу близких, с бокалом шампанского.

В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" (Россия-1, ВГТРК) Павлу Зарубину Путин, отвечая на вопрос о планах на Новый год, сказал, что после того, как прозвучит новогоднее обращение президента, "дальше будет бокал шампанского с близкими людьми, разговор на бытовые темы".

На вопрос, удивит ли он близких подарками, Путин ответил: "Я еще не был в магазине, еще не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю новый год, сделать что-то приятное".

Владимир Путин Новый год
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