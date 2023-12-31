Мурашко заявил о хорошо перенесенном перелете в Москву пациентов из Белгорода

Прибытие пострадавших при обстреле Белгорода в Москву Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Состояние доставленных в Москву 25 пострадавших в Белгороде во время перелета не ухудшилось, их эвакуируют в столичные больницы и федеральные центры, сообщил в воскресенье глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас рейсом МЧС в сопровождении медиков из 46 человек были доставлены 25 пациентов из города Белгорода, наиболее тяжелые. Перелет прошел очень хорошо, пациенты не ухудшились, состояние стабильное, сейчас проходит эвакуация в клиники города Москвы, в федеральные центры", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Хочу отметить хорошую работу белгородских медиков, которые в первые минуты пришли на помощь, - заявил Мурашко. - Хочу отметить и работу военных медиков, которые также подключились к оказанию медицинской помощи в первые часы".

Он также сообщил, что двое пострадавших нетранспортабельны, с ними остались специалисты из Москвы.

"Оставили специалистов, которые продолжают курировать, наблюдать пациентов нетранспортабельных, двоих", - сказал Мурашко.

Также он сообщил, что в Белгороде оставили работать психиатров и психотерапевтов для оказания помощи семьям пострадавших.

По словам министра, на сегодняшний день в клиниках в Белгороде остается 83 пострадавших.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, 24 человека погибли.