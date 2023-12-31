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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Минздрав РФ подтвердил гибель 24 человек в результате обстрела Белгорода

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ выросло до 131, из них погибли 24 человека, в том числе четыре ребенка, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минздрава РФ.

"В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадали 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребенка", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что госпитализированы в стационарные учреждения Белгородской области 93 человека, в том числе 13 детей. Они находятся состоянии различной степени тяжести. Медицинскую помощь амбулаторно получили 15 человек.

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В ведомстве сообщили, что 25 пациентов в тяжелом состоянии, в том числе шесть детей, пострадавших в Белгороде, эвакуированы в федеральные медицинские учреждения и клиники города Москвы.

Вся необходимая помощь оказывается пострадавшим в полном объеме.

Как добавили в Минздраве, в настоящий момент на месте продолжает работать сводная бригада медиков из федеральных медицинских организаций для помощи пострадавшим в Белгороде, проводятся телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров.

В ведомстве отметили, что оказание медпомощи пострадавшим в Белгороде в результате обстрела ВСУ находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire.

Белгород Минздрав РФ
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