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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Минобороны РФ заявило, что украинский обстрел Белгорода не останется без ответа

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что российские военные перехватили обе украинские ракеты и большую часть реактивных снарядов, выпущенных ВСУ по Белгороду.

В заявлении Минобороны России говорится, что в результате украинского обстрела Белгорода в субботу 14 человек погибли, еще 108 пострадали.

"Это преступление не останется безнаказанным", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В РоссииМЧС уточнило, что при обстреле в Белгороде погибло 14 человек, 108 пострадалиМЧС уточнило, что при обстреле в Белгороде погибло 14 человек, 108 пострадалиЧитать подробнее

Российские военные заявили, что Киев в субботу предпринял попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства.

"Средствами ПВО ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу Белгород. В случае прямого попадания ракет "Ольха" с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми", - заявило Минобороны РФ.

"Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия", - говорится в заявлении.

Днем в субботу Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В пресс-службе МЧС РФ сообщил, что число погибших в результате обстрела выросло до 14, еще 108 человек пострадали.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Белгород МЧС РФ Минобороны РФ
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