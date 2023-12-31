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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить в город в новогоднюю ночь

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Жителям Севастополя следует воздержаться от выхода в новогоднюю ночь на открытые пространства в связи с возможной угрозой ракетной атаки, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"У нас уже второй год нет массовых мероприятий и гуляний в связи с "желтым" режимом опасности. Но в эту ночь я призываю всех без лишней необходимости не находиться на открытых пространствах", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев отметил, что вероятность атаки на город высока.

"Уважаемые севастопольцы, думаю, вы понимаете, что в эту ночь и в ближайшие дни укронацисты могут и, скорее всего, будут предпринимать попытки атаки на Севастополь и устраивать различные провокации, в том числе, и информационные", - подчеркнул он.

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Губернатор напомнил, что в Севастополе введены ограничения по использованию пиротехнических изделий, за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня, а применение другой пиротехники влечет за собой штраф.

"Но речь даже не о штрафе. Поймите, что запуская фейерверки и салюты, - вы создаете ложные цели, осложняете работу системе ПВО и Черноморскому флоту", - отметил Развожаев.

Он пообещал, что "салютами и фейерверками мы обязательно отметим Победу".

В воскресенье в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога.

Севастополь Михаил Развожаев
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