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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Поврежденное украинской атакой на Белгород жилье восстановят к 20 января

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о сроках восстановления жилья, поврежденного в результате массированной украинской атаки.

"Обсудили с подрядчиками что нужно, чтобы сократить сроки проведения работ. Кому-то не хватает рабочих рук. У кого-то есть потребность в отдельных стройматериалах. Всем необходимым обеспечим. Общая площадь восстановления оконных и балконных проемов более 3500 кв. м. Завершить ремонт окон постараемся до 10 января. В полном объеме все восстановительные работы рассчитываем закончить до 20 января", - написал мэр в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он также сообщил, что тепловые контуры во всех квартирах и домах уже закрыты по временной схеме.

В результате массированного обстрела в Белгороде пострадало 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов.

30 декабря Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате массированной атаки пострадали более 130 человек, из которых 24 погибли. Среди пострадавших и погибших есть дети.

Белгород Валентин Демидов
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