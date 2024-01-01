Российский АПК переходит на единую субсидию

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Господдержка российского агро-промышленного комплекса с 2024 года будет проводиться в рамках единой субсидии, которая объединит действовавшие ранее компенсирующую и стимулирующую субсидии.

Сделать это предложил Минсельхоз. Правительство поддержало ведомство, внеся соответствующие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства. Постановление было подписано 2 декабря 2023 года и вступило в силу с 1 января 2024 года.

Определены и направления субсидирования. В рамках единой субсидии выделено 12 приоритетных направлений. Пять приоритетных направлений будут действовать для всех регионов. Это поддержка агротехнологических работ, элитного семеноводства, племенного животноводства, малых форм хозяйствования, агрострахования.

Остальные семь направлены на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства, производства льна-долгунца и (или) технической конопли, производства продукции плодово-ягодных насаждений, на поддержку производства молока, мясного скотоводства, развития овцеводства, козоводства и производства шерсти, а также глубокой переработки зерна и (или) переработки молока крупного рогатого скота, козьего и овечьего в пищевую продукцию.

Из этих направлений каждый регион может выбрать для субсидирования три.

Единая субсидия в АПК действовала и ранее - до 2020 года. Затем она была разделена на компенсирующую и стимулирующую. К первой, направленной на компенсацию выпадающих доходов производителей, отнесли поддержку растениеводства (погектарная субсидия) и молочного скотоводства, а также племенного животноводства и агрострахования. Стимулирующая субсидия была направлена на развитие регионами обозначенных Минсельхозом приоритетных отраслей.

Как заявляла замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в декабре на парламентских слушаниях в Госдуме, объединение субсидий сохраняет все действующие направления субсидирования.