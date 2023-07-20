Минсельхоз РФ в рамках единой субсидии выделит 12 приоритетных направлений

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ, планирующий с 2024 года объединить стимулирующую и компенсирующую субсидии, планирует в рамках объединенной субсидии выделить 12 приоритетных направлений, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на летней конференции "Где маржа 2023" в четверг в Москве.

"Нами принято решение объединить две субсидии - стимулирующую и компенсирующую - в одну единую субсидию и выделить (для субсидирования - ИФ) 12 приоритетных направлений, - сказала она. - Пять из них будут "по умолчанию": это несвязанная поддержка, племенное животноводство, элитное семеноводство, страхование и малые формы". Из оставшихся семи направлений регионы должны будут выбрать для субсидирования три.

"И, соответственно, субсидии будут предоставляться не на прирост, а на производство. Будет обязательное страхование. Без страхования поддержка не будет выделяться", - сказала она.

Фастова также сообщила, что такая мера поддержки, как компенсация затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, или так называемые капексы, сохраняется. "Да, капексы мы планируем выплачивать по результатам отбора и в этом году, и сохраним на следующий год. Направления по капексам и ставки по ним тоже сохраняются", - уточнила замминистра.

Как сообщалось, до 2020 года в АПК РФ действовала единая субсидия. Затем она была разделена на компенсирующую и стимулирующую. К первой, направленной на компенсацию выпадающих доходов производителей, отнесли оказание поддержки в растениеводстве (погектарная поддержка) и молочном скотоводстве, поддержку племенного животноводства и агрострахования. Стимулирующая субсидия направлена на развитие регионами обозначенных Минсельхозом приоритетных отраслей.

Лимит на компенсирующую субсидию в 2023 году составляет 26,7 млрд рублей (32,9 млрд рублей в 2022 году), на стимулирующую - 31,8 млрд рублей (20,5 млрд рублей).

По данным Минсельхоза, объем господдержки отрасли в 2023 году составит 472,5 млрд рублей против более 0,5 трлн рублей в 2022 году.