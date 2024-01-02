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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородом

Сигнал ракетной опасности отменен

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о работе системы ПВО над областным центром, сбиты четыре воздушные цели на подлете к городу.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один пострадавший - у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что пострадавшего везут в больницу, он в тяжелом состоянии.

Сигнал ракетной опасности, запущенный во вторник в Белгороде, отменен, сообщил Гладков.

Со своей стороны мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об ущербе в результате обстрела. "После сегодняшнего обстрела к этому моменту есть данные о повреждениях четырех частных домов, двух автомобилей", - написал он в своем телеграм-канале. Он также отметил, что пострадавшим предложено разместиться в гостинице, однако они приняли решение остановиться у соседей.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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