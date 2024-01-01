Увеличилось число погибших в результате обстрела Белгорода

Их стало 25 человек, умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении до 25 числа погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря.

"Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов", - написал он в Telegram и объяснил, что вывезти ее в Москву было невозможно из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

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"По раненым. Еще два человека обратились вчера за помощью к медикам - у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального", - добавил губернатор.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 1 января сообщил, что из местных больниц были выписаны больше пострадавших и оставалось в стационарах 45 пациентов. Большинство пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, некоторых ждали плановые операции.

Министр отметил, что накануне в больницах региона находились 58 пострадавших, 13 были выписаны.

25 пострадавших были отправлены в Москву на лечение.