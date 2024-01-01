Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Увеличилось число погибших в результате обстрела Белгорода

Их стало 25 человек, умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении до 25 числа погибших в результате обстрела Белгорода 30 декабря.

В РоссииПутин назвал терактом удар ВСУ по центру БелгородаЧитать подробнее

"Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов", - написал он в Telegram и объяснил, что вывезти ее в Москву было невозможно из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения.

"По раненым. Еще два человека обратились вчера за помощью к медикам - у женщины открытый перелом пястной кости, у мужчины проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Врачи областной клинической больницы уже провели операцию мужчине по замене хрусталика и восстановили зрение, женщину пока готовят к операции. Общее количество пострадавших увеличилось до 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 - федерального", - добавил губернатор.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников 1 января сообщил, что из местных больниц были выписаны больше пострадавших и оставалось в стационарах 45 пациентов. Большинство пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, некоторых ждали плановые операции.

Министр отметил, что накануне в больницах региона находились 58 пострадавших, 13 были выписаны.

25 пострадавших были отправлены в Москву на лечение.

Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Москва Андрей Иконников Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках
Военная операция на Украине

В Минобороны отрицают необходимость возвращаться в зону СВО для медкомиссии после лечения

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек
Военная операция на Украине

Президент назвал врагом России Запад, а не Украину

Военная операция на Украине

Путин назвал терактом удар ВСУ по центру Белгорода

ФССП не удалось принудительно взыскать долги с Whatsapp и Wikimedia

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Волна цунами высотой 1,2 м может подойти к Приморью

Угроза цунами объявлена на Сахалине

В России верхняя граница призывного возраста повышена до 30 лет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });