Путин назвал терактом удар ВСУ по центру Белгорода

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению. Он сказал об этом раненым участникам СВО в госпитале имени Вишневского.

"То, что вот сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из систем залпового огня - РСЗО, что такое РСЗО? Вы как люди военные, вы знаете, это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом", - заявил президент.

"Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому не назвать", - добавил он.

Путин спросил, должна ли Россия отвечать таким же образом и наносить удары по площадям городов Украины, где дети гуляют и мамы с колясками. "Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям?" - спросил президент у военнослужащего, который поднял тему произошедшего в Белгороде.

Военный ответил, что не говорит о нанесении ударов по мирному населению, а только по военным объектам.

"А мы так и делаем. Мы так и делаем, мы бьем высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего, и они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать", - сказал Путин.

Президент напомнил, что буквально на следующий день после ударов по Белгороду российские войска нанесли ответные удары. "И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать", - сказал он.

По его словам, Украина своими ударами пытается запугать Россию и породить неуверенность внутри страны.

"Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, это, безусловно, не одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может", - сказал Путин.

30 декабря Минобороны России заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате погибли 24 человека, среди них есть дети.