Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Путин назвал терактом удар ВСУ по центру Белгорода

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал терактом удары по Белгороду, так как в этом случае было использовано неизбирательное оружие для целенаправленного удара по гражданскому населению. Он сказал об этом раненым участникам СВО в госпитале имени Вишневского.

"То, что вот сейчас произошло в Белгороде, это, безусловно, террористический акт. Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из систем залпового огня - РСЗО, что такое РСЗО? Вы как люди военные, вы знаете, это оружие неизбирательное, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом", - заявил президент.

"Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому не назвать", - добавил он.

Путин спросил, должна ли Россия отвечать таким же образом и наносить удары по площадям городов Украины, где дети гуляют и мамы с колясками. "Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям?" - спросил президент у военнослужащего, который поднял тему произошедшего в Белгороде.

Военный ответил, что не говорит о нанесении ударов по мирному населению, а только по военным объектам.

"А мы так и делаем. Мы так и делаем, мы бьем высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего, и они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать", - сказал Путин.

Президент напомнил, что буквально на следующий день после ударов по Белгороду российские войска нанесли ответные удары. "И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать", - сказал он.

По его словам, Украина своими ударами пытается запугать Россию и породить неуверенность внутри страны.

"Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, это, безусловно, не одно такое преступление, а это, безусловно, преступление против гражданского населения, безнаказанным не останется, это сто процентов, сомнений быть не может", - сказал Путин.

30 декабря Минобороны России заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. В результате погибли 24 человека, среди них есть дети.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 января 2024 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Владимир Путин Белгород Минобороны СВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек

В России в новогодних праздниках приняли участие более 2,1 млн человек
Военная операция на Украине

Президент назвал врагом России Запад, а не Украину

ФССП не удалось принудительно взыскать долги с Whatsapp и Wikimedia

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google и Meta

Волна цунами высотой 1,2 м может подойти к Приморью

Угроза цунами объявлена на Сахалине

В России верхняя граница призывного возраста повышена до 30 лет

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Пушилин сообщил о четырех погибших после удара по Донецку, 13 человек пострадали

Что произошло за день: воскресенье, 31 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });