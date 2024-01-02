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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Минобороны сообщило о четырех уничтоженных ракетах ВСУ над Белгородской областью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью уничтожены четыре украинские ракеты системы "Ольха", сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены над Белгородской областью", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, около 12:00 по московскому времени пресечена попытка совершить атаку по объектам на территории РФ с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха".

Ранее во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. Было сбито четыре воздушные цели. Один человек пострадал.

Белгородская область Минобороны РФ
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