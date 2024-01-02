Еще пять украинских ракет системы "Ольха" перехвачены над Белгородской областью
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ВСУ вновь пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня "Ольха".
"Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Отмечается, что атака пресечена около 13:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось об уничтожении четырех ракет над Белгородской областью.