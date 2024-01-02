Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Еще пять украинских ракет системы "Ольха" перехвачены над Белгородской областью

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что ВСУ вновь пытались атаковать территорию Белгородской области с применением реактивной системы залпового огня "Ольха".

"Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что атака пресечена около 13:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось об уничтожении четырех ракет над Белгородской областью.

Белгородская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один человек погиб при третьей украинской атаке на Белгород

Российские военные отразили новую ракетную атаку ВСУ на Белгородскую область

Третий раз за день запущена сирена в Белгороде

Минобороны сообщило о четырех уничтоженных ракетах ВСУ над Белгородской областью

Система ПВО сбила четыре воздушные цели над Белгородом

Минобороны РФ сообщило о нештатном сходе авиабоеприпаса над Петропавловкой

Что произошло за день: понедельник, 1 января

Увеличилось число погибших в результате обстрела Белгорода

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках

Главный терапевт Минздрава посоветовала не вспоминать о работе на праздниках
Военная операция на Украине

В Минобороны отрицают необходимость возвращаться в зону СВО для медкомиссии после лечения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });