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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Один человек погиб при третьей украинской атаке на Белгород

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке со стороны Украины областного центра и его пригорода.

"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть один погибший - мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Также, по его данным, в результате атаки ВСУ несколько человек пострадали.

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"Еще четверо человек пострадали в районе авторынка - двоих забрала скорая помощь - у мужчины и женщины осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Двое пострадавших мужчин от госпитализации отказались", - сообщил Гладков.

Еще одна пострадавшая доставлена в травмпункт. "Женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку по касательной. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - уточнил губернатор.

Кроме того, есть повреждения в частном секторе, четырех автомобилях и одном автобусе.

Это третье срабатывание системы ПВО в Белгороде и Белгородском районе за текущий день.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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