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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Еще один человек пострадал при повторной атаке ВСУ на Белгород

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО на областным центром и пригородом.

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"Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО - сбито пять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть одна пострадавшая - у женщины рваная рана левой кисти", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Также, по данным Гладкова, в Белгороде осколками повреждено торговое помещение и несколько автомобилей. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль в селе Беловское.

Ранее губернатор сообщал о мужчине, пострадавшем при срабатывании системы ПВО над городом. Тогда было сбито четыре воздушные цели.

Белгород Белгородская область Вячеслав Гладков
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