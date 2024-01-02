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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Шебекино попало под обстрел ВСУ

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет. Один из снарядов прилетел в административное здание одного из промышленных предприятий - выбиты окна, возгораний нет", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

Глава региона отметил, что оперативные службы работают на месте.

Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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