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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Почти 60 домов повреждены в результате украинских атак на Белгород

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил о повреждениях, причиненных украинскими ударами по областному центру во вторник.

"В основном повреждения в частных домах. Всего в ЕДДС в течение дня зафиксировано 58 сообщений о причиненном ущербе жилью и 22 автотранспорту", - написал он в своем телеграм-канале.

Демидов отметил, что в настоящее время ведутся работы по закрытию тепловых контуров поврежденных зданий.

Система ПВО во вторник трижды срабатывала над Белгородом и Белгородским районом. В общей сложности сбиты 17 снарядов украинской РСЗО "Ольха".

Белгород Валентин Демидов
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