Группа ОЗК в ближайшее время ввезет в РФ крупную партию яиц из Турции

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - РФ в ближайшее время получит крупную партию яиц из Турции, их поставит группа ОЗК.

"Погрузку планируется начать уже в ближайшее время. Партия яиц будет значительно крупнее той, что уже ввезена в РФ", - сообщили "Интерфаксу" в ОЗК.

Поставка будет осуществлена через порт Новороссийска.

Как сообщал Россельхознадзор, 3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в РФ была ввезена первая партия пищевых яиц из Турции в количестве 316 800 штук. Россельхознадзор не назвал поставщика.

Право на экспорт яиц в РФ имеет 21 турецкое предприятие.

В декабре 2023 года в Россию также начали поступать яйца из Азербайджана.

С 1 января РФ обнулила пошлину на ввоз куриных яиц. Эта мера будет действовать по 30 июня 2024 года. Ожидается, что она позволит ввезти 1,2 млрд штук яиц и стабилизировать резко возросшие цены на них.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Как заявлял ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года.

Группа ОЗК - торгово-логистический оператор сельскохозяйственной продукции, входит в топ-5 крупнейших экспортеров российского зерна. Компания на 50% плюс одна акция принадлежит государству. Вторым акционером (50% минус одна акция) является "Деметра-Холдинг".