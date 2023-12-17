Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Цены на яйца в России начнут снижаться после Нового года, рассчитывает министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", - заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, яйца - это сезонный продукт, в это время цены на них всегда растут. "Пока мы видим тенденцию, которая, скажем так, не очень для нас комфортна: цены продолжают понемногу расти", - сказал глава Минсельхоза.

При этом он сообщил, что ведомство принимает меры, направленные на то, чтобы сдержать рост цен. В частности, уже на предстоящей неделе начнут поступать яйца из Азербайджана. "Буквально недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цену", - сказал он, отметив, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершился. "Это позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который, надеемся, повлияет на цену для потребителей", - сказал Патрушев.

Министр напомнил, что ведомство увеличило господдержку производителей яиц и мяса птицы, а также активно работает с сетями, чтобы они заключали прямые договоры с производителями. "Это тоже отразится на цене для потребителей", - отметил он.

Рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент РФ Владимир Путин в прямом эфире в минувший четверг объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

Вопросы формирования цен на яйца находятся под контролем ФАС России, процессом ценообразования заинтересовалась и Генпрокуратура.

По данным Росстата, цены на яйца в РФ с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года - на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Сельхозорганизации РФ в ноябре произвели 3,106 млрд яиц, что на 0,2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. За 11 месяцев производство выросло на 2%, до 34,847 млрд штук. Отгрузки яиц в ноябре снизились на 1,8%, до 2,817 млрд штук, за январь-ноябрь - выросли на 1,9%, до 31,254 млрд. Запасы яиц в сельхозорганизациях на конец ноября составляли 245,9 млн штук, что на 46,1% меньше прошлогоднего.