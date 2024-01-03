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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Турция поставила в РФ первую партию яиц

Турция поставила в РФ первую партию яиц
Фото: SafakOguz via Getty Images

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор сообщает, что проконтролировал первую поставку турецких пищевых яиц в Россию.

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россельхознадзор ранее выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции.

В декабре 2023 года в РФ также начали поступать яйца из Азербайджана.

С 1 января РФ обнулила пошлину на ввоз куриных яиц. Эта мера будет действовать по 30 июня 2024 года. Ожидается, что эта мера позволит ввезти 1,2 млрд штук яиц и стабилизировать резко возросшие цены на них.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года – на 35,5%, в годовом выражении – на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

По данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре 2023 года составило 3,5 млрд штук, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с октябрем производство снизилось на 6,1%. В то же время по итогам 11 месяцев динамика положительная: куры снесли 42,8 млрд яиц, что на 1,3% больше прошлогоднего.

Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 2,8 млрд яиц, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный месяц 2022 года, и на 2,5% ниже показателя октября 2023 года. За 11 месяцев продажи выросли на 1,9%, до 31,3 млрд штук.

Как заявлял ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года.

Турция Минсельхоз Россельхознадзор
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