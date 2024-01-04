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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Военные РФ нанесли поражение технике и личному составу ВСУ в Харьковской области

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о поражении позиций и склада с боеприпасами украинских сил в Харьковской области.

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 21-й, 43-й, 92-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, а также 117-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоегоровка, Ивановка и Берестовое Харьковской области", - заявили в ведомстве в четверг.

"Уничтожено до 100 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО "Ольха" и три боевые машины РСЗО Vampire чешского производства", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что в районе населенного пункта Жовтневое Харьковской области уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады территориальной обороны.

Как заявили Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS.

В ведомстве сообщили, что в течение суток сбиты 37 украинских беспилотников в ряде районов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область
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