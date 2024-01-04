Военные РФ сообщили о ликвидации почти 6 тыс. иностранных наемников на Украине

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Почти шесть тысяч иностранных наемников, воевавших в рядах украинской армии, ликвидированы в ходе специальной военной операции (СВО), всего на Украину прибыло более 13,5 тыс. наемников.

В материалах Минобороны РФ, опубликованных в четверг, говорится, что в ходе СВО на Украину прибыло более 13,5 тыс. иностранных наемников. Свыше 8,5 тыс. из них прибыло из Европы, более 1,7 тыс. - из Азии, более 2,7 тыс. - из Северной и Южной Америки и более 220 человек из Африки.

По данным военного ведомства, российские войска в ходе СВО ликвидировали свыше 5,9 тыс. наемников, более 5,6 тыс. человек уехали из Украины.

В настоящее время в рядах ВСУ воюет более 1,9 тыс. иностранных наемников, сообщает Минобороны РФ.

Также в материалах министерства обороны сообщается, что иностранные государства поставили ВСУ свыше 1,6 тыс. единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 единиц зенитных ракетных комплексов, более 5,2 тыс. единиц бронетанкового вооружения и свыше 23 тыс. беспилотников.

Согласно данным Минобороны РФ, поддержку Украине оказывают 54 страны, финансовая помощь которых составляет более $203 млрд.

Российские военные заявляют, что в интересах украинской армии работает свыше 500 спутников США и стран НАТО - из них более 70 военных и разведывательных космических аппаратов, остальные - коммерческие двойного назначения. Также для ВСУ задействовано свыше 20 тыс. терминалов спутниковой системы Starlink для организации управления и связи.