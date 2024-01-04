Минобороны РФ сообщило об ударах по ВСУ на нескольких направлениях

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о нанесении ударов по подразделениям вооруженных сил Украины на краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям военнослужащих 100-й бригады территориальной обороны и 5-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении Минобороны РФ в четверг.

Отмечается, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 120 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также военное ведомство сообщило о нанесении ударов по украинским силам на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 3-й штурмовой, 42-й механизированной бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Спорное, Богдановка, Красное, Клещеевка и Андреевка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, общие потери украинской армии за сутки на данном направлении составили до 190 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей; в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

"На южнодонецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии поражены живая сила и техника 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Старомайорское, Новомихайловка Донецкой народной республики и Приютное Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

Российские военные заявили, что потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь пикапов; в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и противотанковая пушка "Рапира".

"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Каменское Запорожской области", - сообщили в министерстве обороны РФ.

Отмечается, что потери украинских сил за сутки на данном направлении составили до 40 военнослужащих, пять боевых машин пехоты и три автомобиля.

В военном ведомстве также отметили, что на херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, а также три автомобиля.