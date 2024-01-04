Очереди на Крымский мост превысили 1,5 тыс. машин

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Более 1600 автомобилей стоит в очереди на Крымский мост с обеих его сторон к 21:00 четверга, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"21:00. В очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении.

Остановка в движении на Крымский мост в четверг вечером составила почти 4 часа. До этого в очередях на мост стояло около 740 автомобилей.