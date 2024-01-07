Сбои в движении поездов через Ярославскую область продолжаются третий день

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Третий день фиксируются задержки в пути по техническим причинам ряда пассажирских поездов в Ярославской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Северной железной дороги (СЖД, филиал ОАО "РЖД").

"7 января по техническим причинам, возникшим ранее на перегоне Семибратово-Ростов (Ярославская область), следуют с задержкой по состоянию на 10:00 пять пассажирских поездов", - говорится в сообщении компании.

Так, поезд №129 Архангельск-Москва задерживается почти на 2,5 часа, четыре поезда из Москвы до Архангельска, Абакана, Владивостока и Воркуты задерживаются более часа.

Сбои в движении поездов в Ярославской области начались 5 января. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая проводит проверку по данному факту, задержки пассажирских составов случились из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы.