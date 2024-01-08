Теплоснабжение восстановлено в 81 из 174 домов в подмосковном Климовске

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Теплоснабжение, нарушенное из-за сбоя на котельной, удалось восстановить в понедельник в 81 многоквартирном доме из 174 в микрорайоне Климовск в Подольске, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС РФ.

4 января из-за аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 174 многоквартирных дома.

5 января был введен локальный режим ЧС, который позволил привлечь к ликвидации сбоя дополнительные силы, был запущен резервный котел, опрессован второй. Для жителей Климовска также развернуты шесть пунктов временного размещения.