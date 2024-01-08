Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Котельная в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, из-за аварии на которой более 170 домов осталось без тепла, перейдет под управление муниципалитета, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с управдомами.

"У нас прошли переговоры с директором и котельную мы берем в управление. Это позволяет нам полностью укомплектовать и персоналом, и вложить деньги в модернизацию. Нам передали сейчас котельную в режиме эксплуатации. Все-таки нашли аргументы, чтобы 10 числа мы подписали уже дорожную карту по передаче. Ещё один важный момент - мы сняли режим (ЧС на котельной - ИФ). Нам помогли правоохранительные органы, теперь доступ в котельную есть напрямую у муниципалитета, что позволяет нам обеспечить контроль", - цитирует Воробьева пресс-служба регионального правительства.

"Нам с большим трудом удалось запустить второй котел, что позволило поднять температуру и необходимый объем горячей воды", - добавил губернатор.

По его словам, в настоящий момент ведется перекладка труб, устранение неполадок на магистралях, в ЦТП, в подвалах. "Понимаем, что во вторник детям идти в школу, в детский сад. Прежде всего, мы должны дать тепло в дома, и затем тут же перейдем к запуску социальных объектов", - уточнил Воробьев.

Жильцам, которые вынуждены пользоваться обогревателями и, соответственно, потреблять больше электроэнергии, будет сделан перерасчет по оплате ЖКУ.

"Принято решение, что в платежке за январь за отопление будет выставлен ноль. Все убытки будут взысканы с владельцев действующей котельной. И второе. Мы прекрасно понимаем, что у жителей в разы увеличились расходы по электроэнергии, поскольку люди отапливались электроприборами и обогревателями. Мы приняли решение, что платеж за электричество пойдет как в декабре, без учета январского потребления. А разницу, которую мы не доплатим "Мосэнергосбыту", также будем взыскивать с владельца котельной", - отметил в свою очередь вице-губернатор региона Евгений Хромушин, слова которого также приводятся в сообщении.

4 января из-за аварии на частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение Подольской областной клинической больницы.

5 января был введен локальный режим ЧС, который позволил привлечь к ликвидации сбоя дополнительные силы, был запущен резервный котел, опрессован второй. В тот же день подразделение больницы подключили к блочно-модульной котельной.