Школьники в Климовске начнут учебный год дистанционно из-за аварии на котельной
Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Отопление в школы и детские сады в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где произошла авария на котельной, рассчитывают подать в течение двух-трёх дней, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сразу же, как получится подключить жилые дома, наши специалисты займутся школами и детскими садами. Для этого нам потребуются 2-3 дня", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для школьников уроки будут проходить в дистанционном формате. Для детей организовали дежурные группы в других детсадах Подольска. Записаться в них можно через своего воспитателя.
4 января из-за аварии на частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, под ограничение подачи тепла попали 173 многоквартирных дома и структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы. 5 января был введен локальный режим ЧС, который позволил привлечь к ликвидации сбоя дополнительные силы, был запущен резервный котел, опрессован второй. В тот же день подразделение №5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.