Пассажиров поездов вывезут из района аварии на "Транссибе" "Аврора" и "Аэрофлот"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и авиакомпании "Аэрофлот" и "Аврора" организуют перевозку пассажиров поездов, движение которых было прервано из-за схода с рельсов вагонов грузового поезда на Транссибе в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба РЖД.

Задерживаются поезда № 392 Чита-Благовещенск, № 2 Москва-Владивосток, № 9 Владивосток-Москва, № 10 Москва-Владивосток.

"Для пассажиров поездов №2 и №392 от станции Чернышевск-Забайкальский назначен дополнительный поезд в Читу. Из Читы будут организованы авиарейсы в Благовещенск авиакомпании "Аврора" (33 пассажира) с прибытием на 23 часа раньше графика и в Хабаровск авиакомпании "Аэрофлот" (100 пассажиров) с прибытием на 26 часов раньше графика", - говорится в сообщении.

Для перевозки пассажиров поезда № 9 назначен поезд Чернышевск - Москва со всеми предусмотренными остановками. Для граждан, которые должны были сесть в поезда № 2 и № 392 после барьерного места (всего 566 пассажиров), на участке Горелый - Благовещенск - Владивосток сформирован дополнительный состав из 9 вагонов.

В ночь на 9 января на перегоне Алеур - Бушулей с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. По данным регионального главка МЧС, сход вагонов вызвал соприкосновение с вагонами стоящего на соседнем пути грузового состава. Пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, под наклоном находятся две секции локомотива одного из поездов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (статья 263 УК).

Федеральная пассажирская компания ранее обещала организовать авиарейсы для пассажиров задержанных поездов.