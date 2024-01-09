Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась более чем на 56%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 1 по 7 января снизился по сравнению с предыдущей неделей на 56,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Во всех субъектах РФ отмечается снижение заболеваемости.

Там также сообщили, что за прошедшую неделю скончались 123 человека.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 4 субъектах РФ, в том числе в 3 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 1 по 7 января выздоровело 40 958 человек, или на 54,2% меньше в сравнении с предыдущей неделей.