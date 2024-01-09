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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В Испании ввели обязательное ношение масок в медучреждениях из-за гриппа и COVID

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство Испании вводит обязательное ношение масок в больницах и медицинских учреждениях, сообщают во вторник испанские СМИ.

Подобная мера начнет действовать со среды.

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На такой шаг власти пошли из-за резкого роста количества случаев гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний.

Глава Минздрава Испании Моника Гарсия заявила, что это "эффективная, имеющая здравый смысл мера". Она добавила, что это позволит "защитить как пациентов, так и медицинских сотрудников".

Некоторые представители региональных властей подвергли критике это решение. В частности, председатель испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала эту меру необоснованной и ненужной.

Испания COVID-19 грипп коронавирус
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