В Испании ввели обязательное ношение масок в медучреждениях из-за гриппа и COVID

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Правительство Испании вводит обязательное ношение масок в больницах и медицинских учреждениях, сообщают во вторник испанские СМИ.

Подобная мера начнет действовать со среды.

На такой шаг власти пошли из-за резкого роста количества случаев гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний.

Глава Минздрава Испании Моника Гарсия заявила, что это "эффективная, имеющая здравый смысл мера". Она добавила, что это позволит "защитить как пациентов, так и медицинских сотрудников".

Некоторые представители региональных властей подвергли критике это решение. В частности, председатель испанского автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала эту меру необоснованной и ненужной.