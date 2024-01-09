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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Дальние перевозки пассажиров на сети РЖД в 2023 году выросли на 12,7%

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2023 году выросли год к году на 5,4% (до 1,2 млрд человек): в дальнем следовании - на 12,7% (до 122 млн), в пригородном сообщении - на 4,6% (до 1,074 млрд), сообщила пресс-служба компании.

Показатели пассажирских перевозок на сети РЖД оказались выше планов, которые озвучивали в компании в конце прошлого года. Замглавы РЖД по пассажирскому комплексу Иван Колесников в ноябре говорил журналистам, что по итогам 2023 года планируется перевезти более 1,15 млрд человек, в том числе в дальнем следовании - более 112 млн пассажиров, в пригородном сообщении - свыше 1,035 млрд человек.

Пассажирооборот на сети РЖД за год вырос на 11%, до 136,2 млрд пассажиро-км. В том числе в дальнем следовании он составил 103,1 млрд пассажиро-км (+12,9%), в пригородном сообщении - 33,1 млрд (+5,3%).

За декабрь с вокзалов и станций РЖД отправились 97,8 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода 2022 года. В том числе поездами дальнего следования были перевезены 9,3 млн человек (+12,8% г/г, на уровне ноября 2023 года), пригородными поездами - 88,5 млн (+2,7%).

Пассажирооборот за прошлый месяц вырос г/г на 11%, до 9,9 млрд пассажиро-км. В дальнем следовании он составил 7,3 млрд пассажиро-км (+14%), в пригородном сообщении - 2,6 млрд пассажиро-км (+3,4%).

РЖД
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