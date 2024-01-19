РЖД хотят запустить полностью беспилотный пассажирский поезд в 2026 году

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первый полностью беспилотный пассажирский поезд может быть запущен в России в 2026 году, сообщил глава ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на пленарной сессии Дня пассажирской логистики в рамках выставки "Россия".

"Активно развивается беспилотное движение, и летом этого года запустим здесь, в Москве, на МЦК поезд с беспилотным вождением на уровне 3А (с контролирующим управление человеком в кабине - ИФ). Следующий этап - полностью беспилотный поезд - мы планируем запустить в 2026 году", - сообщил глава РЖД.

Беспилотный поезд будет разработан на основе импортозамещенного аналога "Ласточки" - российского электропоезда ЭС104 "Финист", который в конце 2023 года вышел на первый маршрут на Урале.

"Мы сейчас на него навешиваем дополнительное оборудование, которое у нас уже разработано", - отметил Белозеров, говоря о подготовке "Финиста" для беспилотного движения.

Касаясь перспектив развития высокоскоростного железнодорожного пассажирского движения, Белозеров отметил, что для проекта ВСМ, первый этап которого планируется реализовать к 2030 году, разрабатывается скоростной поезд.

"Уровнем он будет выше, нежели существующие высокоскоростные поезда. Скорость движения - до 400 км/ч (вдвое выше, чем у "Сапсана" - ИФ). В новом высокоскоростном составе будет восемь вагонов, мы предполагаем - уже утвердили внешний вид", - сказал глава РЖД.

Белозеров добавил, что в новом поезде будут предусмотрены четыре класса обслуживания - первый, бизнес, комфорт и базовый.