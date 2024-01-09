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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Подорожал проезд по головному участку М-11 "Москва-Петербург"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Концессионер головного участка платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (15-58 км) - ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) - с 9 января повысил тарифы за разовый проезд.

Для легковых автомобилей цена разовой поездки выросла от 10 до 60 рублей. Индексация коснулась части маршрутов платного участка, в основном в точке въезда в Москву или выезда из города.

СЗКК отмечает, что для водителей, совершающих регулярные поездки по абонементам, стоимость остается прежней. Экономия с абонементом может достигать 65% по сравнению с базовой стоимостью.

Как сказано на сайте СЗКК, стоимость проезда без транспондера днем в будний день от Москвы до "Шереметьево-2" (терминалы D, E и F) сейчас составляет 430 рублей, до "Шереметьево-1" (терминалы A, B и C) - 580 рублей, до Зеленограда - 530 рублей, до Солнечногорска - 950 рублей.

Стоимость проезда с транспондером М-11 по аналогичным маршрутам из Москвы составляет: до "Шереметьево-2" - 405 рублей, до "Шереметьево-1" - 550 рублей, до Зеленограда - 485 рублей, до Солнечногорска - 795 рублей.

СЗКК, которая построила и эксплуатирует головной участок М-11 на платной основе, а также оператор участка (ОССП) входят в АО "Дороги и мосты", являющееся частью инфраструктурной группы "Нацпроектстрой".

М-11 Зеленоград Москва Солнечногорск Шереметьево СЗКК Нацпроектстрой
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