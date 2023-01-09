Концессионер головного участка трассы М-11 Москва-Петербург повысил тарифы за проезд

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Концессионер головного участка платной автодороги М-11 "Москва - Санкт-Петербург" (15-58 км) - ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) - с 9 января повысил тарифы за проезд.

Тарифы для легковых автомобилей без транспондера М-11 выросли на 50-100 руб.

Так, стоимость проезда в дневное время от Москвы до "Шереметьево-2" (терминалы D, E и F) увеличилась на 50 руб. (до 410 руб.), до "Шереметьево-1" (терминалы A, B и C) - на 70 руб. (до 550 руб.), от Москвы до Зеленограда - на 50 руб. (до 500 руб.), от Москвы до Солнечногорска днем в будние дни - на 100 руб. (до 900 руб.). Также выросла цена маршрута из Зеленограда, "Шереметьево-1" и -2, частично от "Малой бетонки" (А-107) и Солнечногорска, от ЦКАДа до Москвы.

Для держателей транспондеров М-11 проезд из Москвы в Зеленоград стал дороже на 60 руб. (460 руб.), в "Шереметьево-2" - на 45 руб. (385 руб.), до Солнечногорска - на 100 руб. (750 руб.)

Оператор отмечает, что с 9 января также меняется фиксированный ежемесячный платеж при совершении поездок с использованием транспондера М-11. Впервые с 2015 г. он вырастет с 50 руб. до 100 руб. для физических лиц и со 100 руб. до 150 руб. для юридических лиц. При этом ежемесячный платеж, как и прежде, будет списываться только в случае проездов с транспондером. Если за календарный месяц не было поездок, плата списываться не будет.

Проезд с транспондером М-11 остается самым выгодным способом проезда по платной дороге, а абонемент позволяет экономить до 65% от тарифа при оплате наличными или банковской картой, отмечает оператор.