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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Жители двух районов Крыма частично остались без света, воды и тепла

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Последствия энергоаварий устраняют в северо-западных районах Крыма - Черноморском и Раздольненском; ситуация обсуждалась на оперативном совещании совета министров республики, видео с которого опубликовал глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"Черноморский район по электроэнергии, водоснабжению и теплу - у нас 37 многоквартирных домов без отопления сидят, люди без света", - сказал Аксенов.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко уточнил, что энерго- и теплоснабжение в Раздольненском и Черноморском районах планируют восстановить до конца дня.

"Я знаю, что нет света на социальных объектах - сейчас туда подвозим дизельные электрогенераторы, а также на котельную, чтобы туда можно было подавать тепло", - сказал Михайличенко.

По его данным, над устранением аварий на энергосетях работают 68 бригад.

Ранее сообщалось, что во вторник закрыты все девять детсадов в Черноморском районе из-за отсутствия света.

На 9-10 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий с резким похолоданием ночью до 8-13 градусов мороза. Прогнозировались мокрый снег, гололедица, усиление северо-восточного ветра местами до 25 м/с.

Крым Сергей Аксенов
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