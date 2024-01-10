Депутат Госдумы призвала отменить ограничения проверок в жилищной сфере

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что ограничения в части контроля в жилищной сфере нужно ликвидировать. Она сказала об этом на пресс-конференции "Тысячи замерзших людей. Кто ответит за коммунальный коллапс".

"Наша проблема заключается в том, что у нас сейчас действует постановление правительства, ограничивающее проверки малого бизнеса, и, к сожалению, у нас бездействует ГЖИ (государственная жилищная инспекция - ИФ). (...) Плановые проверки вообще отменили. Внеплановые - только по согласованию с прокуратурой, прокуратура очень разную практику демонстрирует в регионах. (...) ГЖИ сейчас, даже если выдано предписание, у него нет полномочий проверить, как оно выполнено. (...) Вот эти ограничения в жилищной сфере должны ликвидированы, потому что мы доведем скоро вот эту ситуацию в многоквартирных домах до полного абсурда", - сказала депутат.

Правительство продлило мораторий на внеплановые проверки бизнеса на 2024 год. Временный запрет на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет. Изначально предполагалось, что мораторий на внеплановые проверки закончит свое действие в конце 2023 года, но по поручению президента правительство продлило его еще на один год.

Мораторий на плановые ревизии действует до 2030 года. Он не распространяется на объекты, которые отнесены к высокой и чрезвычайно высокой категориям риска (электростанции, предприятия химической промышленности и т.д.).