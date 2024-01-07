В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Усиление ветра и сильные дожди с мокрым снегом ожидаются в Крыму с понедельника по среду, объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8, 9 и 10 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: дождь 9 января, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололедица", - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, а 9 января - северо-восточного местами до 25 м/с.

В главке МЧС предупредили, что 10 января температура воздуха понизится ночью до минус 8-13, днем - до 1-6 градусов мороза.

МЧС напоминает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий.