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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В результате обстрела курского села погибла женщина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что было обстреляно село Горналь в Суджанском районе, от осколков погибла женщина.

Обстрел был совершен днем 9 января. В селе было повреждено два дома.

Минобороны России сообщило, что над Курской областью 9 января средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, еще два дрона были сбиты над Орловской областью.

Старовойт утром на оперативном совещании сообщил, что с начала СВО территория Курской области была обстреляна 1906 раз, а за первые восемь дней 2024 года - 41 раз. На тот момент, по его данным, с начала СВО были убиты восемь гражданских.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 января 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Курская область Орловская область Горналь Минобороны
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