В результате обстрела курского села погибла женщина

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что было обстреляно село Горналь в Суджанском районе, от осколков погибла женщина.

Обстрел был совершен днем 9 января. В селе было повреждено два дома.

Минобороны России сообщило, что над Курской областью 9 января средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника, еще два дрона были сбиты над Орловской областью.

Старовойт утром на оперативном совещании сообщил, что с начала СВО территория Курской области была обстреляна 1906 раз, а за первые восемь дней 2024 года - 41 раз. На тот момент, по его данным, с начала СВО были убиты восемь гражданских.